foto Ansa

23:37

- "Il buio su Dio e il buio sui valori sono la vera minaccia per la nostra esistenza e per il mondo in generale". E' questo uno dei passaggi dell'omelia del Papa alla veglia di Pasqua. "Se Dio e i valori, la differenza tra bene e male restano nel buio allora tutte le altre illuminazioni, non sono solo progressi, ma al contempo sono anche minacce che mettono in pericolo noi e il mondo", ha aggiunto. Ma "Pasqua è il giorno di una nuova creazione".