Lega, nella cassaforte di Belsito le copie dei movimenti bancari per la famiglia Bossi

foto Ansa Correlati La bufera sulla Lega Nord 19:26 - Dalla cassaforte di Francesco Belsito, spuntano decine di copie di movimenti bancari. La documentazione, sequestrata dalla Guardia di Finanza, dimostrerebbe come i soldi dei rimborsi elettorali siano stati distratti per pagare i conti della famiglia Bossi, confermando quanto detto nelle intercettazioni dallo stesso Belsito. Non sarebbe invece stata trovata traccia di denaro né della registrazione del colloquio tra l'ex tesoriere e Umberto Bossi.

Nella cassaforte, in mano alla Guardia di Finanza da due giorni, era stata trovata anche la cartella "The family" che, per gli inquirenti, conterrebbe ulteriori prove dei soldi versati alla famiglia Bossi.