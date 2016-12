Viterbo, rapina in villa: morto l'anziano picchiato selvaggiamente

foto Ansa Correlati Rapina in villa a Viterbo, anziano massacrato

- E' morto Ausonio Zappa, il docente universitario che era stato picchiato selvaggiamente durante una rapina nella sua villa alle porte di Viterbo. L'uomo, 81 anni, entrato in coma irreversibile per i colpi di spranga infertigli dai banditi, è deceduto intorno alle 14 nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Belcolle di Viterbo. Zappa era noto per aver fondato l'Accademia delle Belle Arti di Milano.