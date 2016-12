In arrivo gli psicologi anti-crisi. Un pronto intervento che aiuta a prevenire i suicidi

foto Istockphoto Correlati Le morti causate dalla crisi 12:51 - Uno sportello a cui l’artigiano disperato potrà rivolgersi quando l’ansia, i debiti e l’angoscia per il proprio futuro rischiano di spingerlo verso la morte. E' l'iniziativa della Confederazione Artigiani del Piemonte che unisce piccoli e medi imprenditori e che mira a fornire un sostegno a chi non riesce più ad affronatare la crisi. - Uno sportello a cui l’artigiano disperato potrà rivolgersi quando l’ansia, i debiti e l’angoscia per il proprio futuro rischiano di spingerlo verso la morte. E' l'iniziativa della Confederazione Artigiani del Piemonte che unisce piccoli e medi imprenditori e che mira a fornire un sostegno a chi non riesce più ad affronatare la crisi.

“Siamo allarmati per il sempre maggior numero di imprenditori che ricorre a gesti estremi”, si legge nel comunicato. Gesti estremi sta per “suicidi”, in riferimento alle 23 persone che dall’inizio 2012 si sono tolte la vita a causa delle difficoltà economiche. Ecco che il Presidente del Cna Franco Cudia, in un intervista rilasciata a La Stampa, ha sottolineato l’urgenza di coinvolgere i centri per l’impiego per progettare un approccio ad hoc per chi oggi è disoccupato ma ha svolto per tanti anni un’attività in proprio.