Nell'uovo di Pasqua la sorpresa è il maltempo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 07:49 - Brutte notizie per i vacanzieri: il tempo in peggioramento in gran parte dell'Italia per l'arrivo di un vortice di bassa pressione dal Mediterraneo occidentale e, successivamente, di un nucleo freddo dal Nord Europa. A Pasqua il maltempo scivolerà verso il Centro-Sud, mentre a Pasquetta si allontanerà lasciando spazio al sole, ma con temperature in gran parte sotto la media stagionale. - Brutte notizie per i vacanzieri: il tempo in peggioramento in gran parte dell'Italia per l'arrivo di un vortice di bassa pressione dal Mediterraneo occidentale e, successivamente, di un nucleo freddo dal Nord Europa. A Pasqua il maltempo scivolerà verso il Centro-Sud, mentre a Pasquetta si allontanerà lasciando spazio al sole, ma con temperature in gran parte sotto la media stagionale.

Oggi cielo nuvoloso quasi ovunque con rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, alta pianura padana, Liguria, Venezie e parte del Centrosud. Fenomeni meno probabili nel resto del Nord. Dalla sera qualche rovescio in arrivo anche su basso Piemonte ed Emilia Romagna, insistono i rovesci nelle Venezie; si attenua l'instabilità al Centrosud. Temperature massime solo in calo. Venti occidentali in notevole rinforzo.



Pasqua con tempo in generale bello al Nord nonostante temporanei rannuvolamenti su Triveneto, Emilia Romagna e Liguria con qualche acquazzone. Nuvoloso altrove con rovesci e temporali qua e là su regioni centrali, Puglia settentrionale, Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore calo: giornata più fresca e ventosa.