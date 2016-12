foto Ansa

21:42

- Alla messa per il Venerdì Santo, in San Pietro, celebrata alla presenza del Papa, entra il caso di Emanuela Orlandi. A richiamarlo, indirettamente, le parole del predicatore pontificio, padre Raniero Cantalamessa, che nell'omelia ha toccato il tema dei crimini e del pentimento che deve passare per la verità. "Quanti delitti atroci rimasti, negli ultimi tempi, senza colpevole!". Poi l'appello: "Non portate con voi nella tomba il vostro segreto".