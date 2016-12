08:57

- Oggi giornata di tregua, poi domani tempo in peggioramento in gran parte dell’Italia per l’arrivo di un vortice di bassa pressione dalla Spagna. A Pasqua tempo in prevalenza bello al Nord, instabile invece al Centrosud, con alternanza di momenti belli e improvvisi acquazzoni. A Pasquetta prevalenza di bel tempo in gran parte del Paese.