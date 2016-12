Il "best of" della satira via Twitter

- A via Bellerio esposta la canottiera a mezz'asta (Giuseppe)

- Bossi si è dimesso per seguire i lavori di ampliamento della casa (Matteo)

- Bossi si è dimesso. A sua insaputa (Chiara)

Non solo dimissioni. A fare presa tra gli internettiani di ogni età è l’intera vicenda della Bossi’s Family.

- Scoperta la cartella The Family. Era un’idea di Renzo per depistare le indagini. “Scrivilo in inglese così non lo capisce nessuno” (Francesca)

- Bufera sulla Lega, si consiglia l’uso delle catene (Spinoza)

- Uno striscione della base leghista diceva: “Cerchio magico facci una magia: Sparisci (scritto da Gianluigi Paragone, leghista e conduttore de L’ultimaparola)

Sul web in tanti cercano di entrare nel sito de La Padania che però, per qualche ora, è rimasto off limits. Qualcuno ci ha scherzato su (Anche il sito de la Padania ha dato le dimissioni?). Radio Padania non è da meno. Impossibile entrare. Ma nel caso qualcuno fosse riuscito a sintonizzarsi sulle frequenze “verdi” in cerca di notizie sarebbe rimasto a bocca asciutta. “Nel giorno delle dimissioni di Bossi a Radio Padania c’è uno speciale sui gatti” (Marco)