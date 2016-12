Fermo, parla il gioielliere rapinato

- Il giorno dopo la rapina subita, parla il gioielliere del Fermano che si è difeso uccidendo una rapinatrice. "Mi avevano legato, minacciavano me e mio padre, ho sparato per la paura", afferma all'inviato di Tgcom24. "Avevo paura per mio padre, mi hanno picchiato con una pistola e mi hanno buttato per terra, mi sono saltati tutti e tre addosso" ha raccontato l'uomo.

"Non respiro, non respiro" ha detto divincolandosi. Poi le minacce. "Mi hanno trascinato e mi hanno detto: ammazziamo te e tutta la famiglia tua". "Ero incaprettato con lo scotch dei pacchi, non riuscivo neanche a respirare - ha aggiunto -. Mi hanno slegato perché non riuscivano ad aprire la cassaforte. Non riuscivo ad aprirla per l'agitazione". "Sono andati verso mio padre. In quel momento ho visto la pistola...e non ci ho capito più niente". La paura è stata tanta, i ricordi non precisissimi: "La signora l'avevo già vista. Uno solo aveva la pistola di loro, il più grande che parlava napoletano".