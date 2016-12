- Fabbricava cornici a Centocelle, storico quartiere di Roma, ma la sua bottega da un po’ di tempo aveva difficoltà. Nessuna novità, di questi tempi, colpa della crisi. E via un giro di debiti e di strozzini che lo hanno traìvolto, fino al gesto estremo: il suicidio. A trovare il suo corpo ciondolante, legate a una corda fissata al soffitto del suo negozio, il figlio.

Lui, uno storico artigiano di 57 anni, si è impiccato all'interno della sua bottega in via degli Ontani. Nessun dubbio sulla motivazione della disperazione. Accanto al suo corpo un biglietto, anche questo trovato dal figlio in cui l’uomo spiegava il gesto a causa di ''problemi economici insormontabili'' e dei debiti che avrebbe contratto, schiacciato anche dalle troppe tasse.

Un dramma che sembra legato al prestito a strozzo ormai radicato nella periferia romana, e che ormai con la crisi economica ha preso il sopravvento. "E' la solitudine degli imprenditori che porta a gesti di disperazione''. Questa la nota di cordoglio del presidente della Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) di Roma Erino Colombi alla famiglia della vittima.