foto LaPresse 07:01 - Innalzare la vigilanza sui luoghi di culto e sugli altri obiettivi sensibili presenti nelle città italiane. E' l'indicazione contenuta in una circolare inviata ai prefetti ed ai questori in occasione delle imminenti festività pasquali. Non ci sono indicazioni concrete su possibili minacce terroristiche per l'Italia, ma la circolare invita comunque a potenziare la vigilanza sulle chiese che vedranno un consistente aumento dell'afflusso di persone. - Innalzare la vigilanza sui luoghi di culto e sugli altri obiettivi sensibili presenti nelle città italiane. E' l'indicazione contenuta in una circolare inviata ai prefetti ed ai questori in occasione delle imminenti festività pasquali. Non ci sono indicazioni concrete su possibili minacce terroristiche per l'Italia, ma la circolare invita comunque a potenziare la vigilanza sulle chiese che vedranno un consistente aumento dell'afflusso di persone.

Occhi puntati su Roma, Venezia, Bologna e Firenze

Maggiori misure di tutela anche per le ambasciate di Paesi nel mirino dell'integralismo islamico, stazioni, aeroporti e porti. Particolare attenzione verrà dedicata alle città turistiche, come Roma, Firenze, Venezia, Bologna, che registreranno un notevole aumento di visitatori nei prossimi giorni. A Venezia, come in altri centri artistici, è stata definita una strategia unitaria dei servizi di prevenzione anche per prevenire atti di vandalismo contro i monumenti ed i beni culturali di elevato pregio architettonico.



Si teme l'effetto "Tolosa"

Lo spettro che incombe anche su intelligence e forze di polizia italiane è quello di Tolosa, il "lone wolf" Mohammed Merah, terrorista solitario che ha fatto sette morti prima di essere ucciso. Una minaccia particolarmente difficile da contrastare. Gli occhi degli investigatori sono comunque puntati sui circoli islamisti radicali che potrebbero attivarsi nel Paese, così come c'è vigilanza sul web da cui spesso partono indicazioni ai potenziali jihadisti.



E' il Casa (Comitato di analisi strategica antiterrorismo), formato da esponenti di forze di polizia e servizi segreti, a riunirsi periodicamente al Viminale per vagliare le possibili minacce all'Italia.