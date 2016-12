foto LaPresse

23:22

- Innalzare la vigilanza sui luoghi di culto e sugli altri obiettivi sensibili presenti nelle città italiane in occasione della Pasqua. E' l'indicazione contenuta in una circolare inviata ai prefetti ed ai questori. Nel documento non ci sono indicazioni concrete su possibili minacce terroristiche, ma si invita comunque a potenziare la vigilanza sui luoghi di culto che vedranno un consistente aumento dell'afflusso di persone.