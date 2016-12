foto Ansa

22:59

- "Vogliono colpire la Lega e quindi colpiscono me". Sono queste le prime parole di Umberto Bossi dopo lo scandalo che ha colpito il suo partito. "Mi sembra che sia iniziata la campagna elettorale", ha aggiunto il Senatur, spiegando di essere stato lui stesso "a chiedere a Belsito si dimettersi, per fare chiarezza". "Denuncerò - ha aggiunto Bossi - chi ha utilizzato i soldi della Lega per sistemare la mia casa. Io non so nulla di questa cosa".