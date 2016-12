foto Ansa

20:14

- Francesco Belsito ha rassegnato le dimissioni da tesoriere della Lega Nord. Lo si apprende da fonti del partito. Belsito è giunto in via Bellerio in serata, al termine di una giornata scandita dalle notizie sulle indagini giudiziarie per appropriazione indebita e truffa allo Stato nei suoi confronti. Avrebbe utilizzato fondi dei rimborsi elettorali del partito per altri scopi non politici.