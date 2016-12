foto Afp 19:57 - Sono fuori uso i siti di polizia, carabinieri e ministero dell'Interno in seguito a un attacco degli hacker di Anonymous, che annunciano online il cosiddetto "Tango Down". Nel loro comunicato, gli attivisti contestano all'Arma le cariche contro gli operai dell'Alcoa che protestavano e citano il caso della caserma Diaz al G8 di Genova, invitando gli "infiltrati" delle forze dell'ordine ad "abbandonare i nostri server". - Sono fuori uso i siti di polizia, carabinieri e ministero dell'Interno in seguito a un attacco degli hacker di Anonymous, che annunciano online il cosiddetto "Tango Down". Nel loro comunicato, gli attivisti contestano all'Arma le cariche contro gli operai dell'Alcoa che protestavano e citano il caso della caserma Diaz al G8 di Genova, invitando gli "infiltrati" delle forze dell'ordine ad "abbandonare i nostri server".

Sul caso di Genova, il comunicato di Anonymous spiega: "Il 13 aprile, nelle sale cinematografiche, uscirà il film Diaz: il ministero dell'Interno, tramite una circolare, ha vietato alle forze di polizia di parlarne e di esprimersi in merito. Ciò si configura come un becero e antidemocratico tentativo di imbavagliare chi volesse offrire la propria testimonianza in merito agli orrori che quel torrido luglio ospitò".



Non viene invece espressamente citato il ministero della Difesa (che tra l'altro risulta ancora accessibile) nella terza motivazione che appare sul sito per spiegare gli attacchi: "Siamo consapevoli anche degli infiltrati che quotidianamente ci fanno visita nei nostri chan; sarebbero i benvenuti, se solo manifestassero un chiaro e cristallino comportamento. In realtà trascorriamo con loro interminabili momenti di ilarità di cui loro, molto probabilmente, non sanno di essere protagonisti. Vogliamo inoltre invitarvi ad abbandonare i nostri server quali agenti infiltrati, fatevi pure avanti, non abbiamo nulla da nascondere. Finché questo comportamento si perpetuerà - conclude la rivendicazione -, i nostri attacchi diverranno ciclici".