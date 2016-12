foto Ansa

18:45

- Anche una delle segretarie di Umberto Bossi sarebbe coinvolta nell'indagine della Procura di Milano sul tesoriere della Lega Francesco Belsito. Sembra infatti che siano state effettuate perquisizioni "presso terzi", e che in particolare sia stato preso di mira l'ufficio in via Bellerio di Daniela Cantamessa, che è appunto una segretaria del leader del Carroccio. Sarebbe stata perquisita anche l'abitazione della donna.