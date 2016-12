- Si allunga sempre più la lista delle persone che hanno tentato il suicidio come ultimo, estremo, gesto a causa della crisi. Dipendenti licenziati e lasciati a casa alla soglia della pensione, giovani disoccupati attanagliati dai debiti, padri di famiglia che non riuscivano più a dar da mangiare ai figli. La tragedia di Gela è solo l'ultima di una lunga serie. Dall'inizio dell'anno sono già 23 le persone che si sono tolte la vita a causa della crisi.

6 aprile, Bologna

Giuseppe C., 58 anni, è morto 9 giorni dopo essersi dato fuoco dentro la sua auto davanti alla sede della commissione tributaria di Bologna. L'uomo era tormentato dalle pendenze con il Fisco.

5 aprile, Savona

Un artigiano edile di 52 anni si è impiccato all'interno del cantiere allestito in un appartamento che stava ristrutturando nel savonese. Secondo i suoi colleghi di lavoro a spingere l'uomo al suicidio sarebbero stati i problemi economici e due figli minorenni da mantenere.

5 aprile, Bolzano

Un uomo di 39 anni, residente in Val di Fiemme, in Trentino, è morto tra le fiamme nella sua auto a Bolzano. Si sarebbe volontariamente tolto la vita per motivi economici. Aveva pesanti debiti personali a cui probabilmente non riusciva più a far fronte.

4 aprile, Lecco

Un imprenditore milanese di 42 anni si è buttato da un ponte a Paderno D'Adda (Lecco) perché stremato dalle difficoltà nella sua attività.

4 aprile, Roma

Un imprenditore si è ucciso alla periferia di Roma con un colpo di arma da fuoco. All'origine del gesto problemi economici che avevano investito la sua attività.

4 aprile, Milano

Un uomo di 51 anni si è tolto la vita, a Milano, in seguito alla perdita del lavoro e alla separazione dalla moglie. Si è impiccato a una trave di una cantina a uso comune nel condominio in cui viveva con gli anziani genitori da quando si era separato.

3 aprile, Roma

Un artigiano di 57 anni si è impiccato all'interno della sua bottega. A trovare il suo corpo ciondolante, legate a una corda fissata al soffitto del suo negozio, il figlio. Accanto al suo corpo un biglietto in cui l’uomo spiegava il gesto: ''problemi economici insormontabili'', debiti e troppe tasse.

3 aprile, Gela

Nunzia C., anziana 80enne, si suicida lanciandosi dal quarto piano di un palazzo. L'Inps le aveva decurtato la pensione di 200 euro, dopo la morte del marito, e la donna aveva paura di non riuscire ad arrivare a fine mese.

29 marzo, Verona

Un operaio edile di 27 anni, di origini marocchine, si da' fuoco alle gambe e alla testa dopo essersi cosparso di benzina nei pressi del municipio di Verona. L'uomo non riceveva da quattro mesi lo stipendio dal consorzio cooperativo di servizi d'impresa in cui lavora.

28 marzo, Bologna

Un artigiano di 58 anni di Ozzano Emilia, G.C., si da' fuoco nel parcheggio dell'Agenzia delle entrate. in via Paolo Nanni Costa. Aveva una pendenza con il fisco di 104mila euro e un processo, chiuso proprio quel giorno con una condanna, per false fatturazioni.

27 marzo, Trani

Un uomo di 49 anni si suicida lanciandosi dal balcone di casa. Di professione imbianchino, da tempo non riusciva a trovare lavoro.

22 marzo, Genova

Un disoccupato di 45 anni sale su un traliccio alla periferia della citta' e minaccia di uccidersi. Chiede aiuto per comperare scarpette ortopediche alla figlia malata.