Italia divisa: piogge al Nord, sole al Sud

L'infografica 11:27 - Italia divisa: tempo instabile oggi e domani al Centronord, più sole e temperature in aumento invece al Sud. Dunque cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Centronord e in Sardegna, ma con ampie schiarite su Lazio e Abruzzo. Piogge per lo più deboli in Toscana, zone interne del Centro, Sardegna meridionale, Emilia Romagna, Alpi e Friuli Venezia Giulia. Poco nuvoloso al Sud e in Sicilia.

In serata e nella notte peggiora al Nordovest con piogge localmente anche moderate. Temperature in calo al Centronord, con valori comunque nella norma; in rialzo al Sud per effetto dei venti di Scirocco, con punte di 25 °C in Sicilia.