foto Ap/Lapresse

19:48

- Il pilota spagnolo Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) è stato coinvolto in un grave incidente durante i test ufficiali Superbike a Imola all'indomani della seconda prova del mondiale. Il 27enne di Barcellona è stato sbalzato dalla moto cadendo con violenza a terra, dove è rimasto immobile. Trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, è stato operato per la riduzione di una frattura ad una vertebra cervicale. Rischia la paralisi.