Finisce il caldo, per Pasqua arriva la pioggia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:28 - Il tempo peggiora in Sardegna per l’arrivo di una perturbazione africana che poi martedì si estenderà a molte regioni del Centronord. Inizia così una fase di tempo perturbato che coinvolgerà per lo più il Centronord, mentre al Sud le temperature aumenteranno e qualche pioggia potrebbe arrivare solo giovedì. - Il tempo peggiora in Sardegna per l’arrivo di una perturbazione africana che poi martedì si estenderà a molte regioni del Centronord. Inizia così una fase di tempo perturbato che coinvolgerà per lo più il Centronord, mentre al Sud le temperature aumenteranno e qualche pioggia potrebbe arrivare solo giovedì.

Oggi cielo molto nuvoloso in Sardegna con piogge sparse inizialmente nel sud dell’isola, in estensione nel corso della giornata anche al nord. Molte le nuvole anche al Nordovest e in Toscana con qualche goccia di pioggia possibile tra il Levante ligure e la parte alta della Toscana.



Nel resto d’Italia la giornata sarà decisamente più soleggiata anche se non mancheranno un po' di nuvole specie tra Sicilia e Calabria: nubi che tenderanno poi a risalire verso le altre regioni meridionali. Temperature massime in rialzo nel versante adriatico, in calo invece al Nordovest, estremo Sud e Sardegna. Venti di Scirocco in moderato rinforzo dal pomeriggio.