foto Ap/Lapresse

01:47

- Una persona, forse un clandestino, è stata tratta in salvo, in mare, nel porto di Ancona dai sommozzatori dei vigili del fuoco, all'altezza della banchina 13. Si tratta probabilmente di un irregolare che si è buttato in acqua da una nave per raggiungere la terra a nuoto. Le ricerche proseguono per localizzare altre due persone che risultano disperse.