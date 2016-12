Dai viaggi spaziali alle candidature improbabili Ecco tutti i Pesci d'Aprile 2012

Ecco una carrellata dei pesci d'aprile dei media di tutto il Paese.I questori di Camera e Senato avrebbero deciso di mettere all'ordine del giorno l'inserimento di pietanze cinesi nel menu dei rispettivi ristoranti. Oltre ai piatti italiani, deputati e senatori potranno così apprezzare riso cantonese, pollo al limone, involtini, ravioli al vapore e spaghetti di soia, aveva annunciatoAugusto Santori, consigliere Pdl del XV Municipio di Roma ha annunciato di aver vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci. "Ieri sera ho acquistato un Gratta e Vinci e ho vinto 500mila euro, non mi vergogno né a dirlo né a renderlo pubblico, perché credo che questo genere di fortune vadano condivise e, ove possibile, siano da destinare a chi ne ha più bisogno", aveva scritto annunciando che avrebbe devoluto l'intera cifra ad una non ben precisata "attività sociale". Poi, alla fine ammette lo scherzo.Emilio Fede candidato sindaco a Cuneo a capo di una serie di liste cittadine: "Chissà, magari gli ho dato un'idea, c'è ancora tempo fino a martedì", dice il presidente del Consiglio comunale, Beppe Tassone, che sul suo sito, "che in queste ore è andato in tilt", ha pubblicato la falsa notizia ma corredandola di diversi indizi "ittici" come di raccolta di firme "sommersa" ad opera di un non meglio precisato "Franco Tinca", per poi svelare lo scherzo soltanto alla fine del comunicato.L'ex direttore del Tg4 quest'anno è stato inflazionato per le bufale. Il Nuovo Corriere di Firenze l'ha indicato come il neo portavoce di Matteo Renzi, sindaco di Firenze ma del Partito democratico, notoriamente formazione a lui avversa."Le infiltrazioni d'acqua nel cantiere del nuovo ospedale di Bergamo in realtà vengono da un giacimento di petrolio". Lo scrive in homepage il sito www.bergamonews.it prendendo come spunto una polemica che tiene impegnata da mesi l'opinione pubblica della città. L'articolo è argomentato e ricco di dettagli tecnici, ma si tradisce quando spiega che lo studio di fattibilità dell'estrazione del petrolio è stato affidato a un'azienda di Baku, la "P.D.A.", come Pesce D'Aprile appunto.L'associazione di consumatori Codacons ha messo in rete un comunicato che preannunciava una "clamorosa conferenza stampa dall'orbita terrestre" per presentare la "carta dei diritti dei viaggiatori dello spazio". "Non ne so niente, se è un pesce d'aprile l'hanno fatto anche a me" ha commentato il presidente Carlo Rienzi, che poi ha aggiunto: "sto partendo per Huston".Il colosso di Mountain View si è fatto beffe degli amanti dei videogiochi annunciando il lancio di Google Maps in versione 8-bit ma in stile "retro", con una cassetta da inserire nella Nintendo Nes, la mitica console anni '80.A vincere un'ipotetica classifica dei pesci d'aprile 2012 è il Nuovo Corriere di Firenze che ne ha proposti numerosi: Emilio Fede portavoce di Matteo Renzi, il macellaioche apre un ristorante di pesce,nuovo direttore sportivo della Fiorentina, la nuova pista dell'sotterranea, il Calcio storico diventa sport olimpico. Sono alcune delle bufale della "edizione particolare" della pubblicazione che ha messo sulla testata tre pesci rossi per "salutare" il Primo d'Aprile. Con un evidente riferimento alla crisi: "Il messaggio, in questo momento molto difficile per noi giornalisti, poligrafici e impiegati de Il Nuovo Corriere, è molto chiaro: siamo a corto di soldi, ma non siamo a corto di idee. Grazie a tutti quelli che ci sostengono". Tra le altre false notizie: "Anche Elsa ha un cuorein pensione a 12 anni"; "I soliti raccomandati Tredicesima di Pasqua per i pensionati statali". E poi "Betori celebra la messa in pisano"; "Siccitàal lago di Bilancino"; "Esclusivo Campaini fa la spesa all" (Turiddo Campaini è il presidente di Unicoop, chiaro il riferimento alla sfida tra le due grandi catene della distribuzione).In Molise una persona che si spiacciava per il consigliere regionale del Pd, Michele Petraroia, ha annunciato le sue dimissioni con una nota inviata alla stampa su carta intestata della Regione e del suo partito. "Considerato che tutto quello che dico e faccio da anni per i miei concittadini molisani - scrive il falso Petraroia nella lettera burla - non viene apprezzato da nessuno e sono considerato un deficiente dai miei colleghi in Consiglio regionale; tenuto conto che i primi cinque anni in Consiglio mi hanno garantito un reddito tre volte superiore di un povero operaio della Fiat per il resto della mia vita senza che io debba più preoccuparmi di fare lotte, alzarmi presto la mattina o prendere in giro i cittadini, comunico di aver rassegnato le mie dimissioni da consigliere regionale al presidente del Consiglio, Mario Pietracupa, con effetto immediato". Quindi l'anonimo autore dello scherzo conclude: "grazie a tutti per la collaborazione e per la pazienza che avete avuto ad ascoltare i miei logorroici e spesso inutili interventi in aula e non solo". Il vero Petraroia, informato del falso comunicato a suo nome,commenta: "Un pesce d'aprile di cattivo gusto".Le burle del primo d'aprile non sono mancate neppure all'estero. La Nokia ha lanciato, il telefonino di ghiaccio per l'estate. A Gdansk, In Polonia, laè stata trasformata in un calciatore con un pallone in pelle al piede. Ai passanti allibiti è stato spiegato che si trattava di un omaggio per gli Europei di calcio. In Australiaha acquistato pagine pubblicitarie per segnalare una partita di brugole «sinistre» difettose da non utilizzati per montare i mobili. Ai clienti veniva chiesto di tornare in negozio a farsi consegnare la brugola corretta. In Gran Bretagna è stato annunciato il lancio della Peugeot Rcz 6,a seconda dell'umore di chi la guida.si è burlato dei propri utenti con la tastiera superveloce 7, dotata di soli due tasti e talmente rapida da consentire di scrivere anche due messaggi nello stesso tempo. Qualcuno ha pensato anche ai milioni di cellulare-dipendenti escogitandoin grado di far cadere qualsiasi donna ai propri piedi con un solo click.La compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato di aver ottenuto "l'approvazione per operare 100 voli di prova ad aprile e maggio sui quali 5 file di posti saranno rimosse per consentire fino a 50 passeggeri di stare in piedi per un'ora di volo e a tariffe di soli €2 per ciascun passeggero che viaggia in piedi".