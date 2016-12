Il Papa ai giovani: "Abbiate coraggio, scegliete Dio e seguitelo fino in fondo"

foto Ansa Correlati La Domenica delle palme in S.Pietro 11:58 - Davanti a 60mila fedeli, Benedetto XVI ha celebrato la messa della Domenica delle Palme in piazza San Pietro rivolgendo un appello ai giovani. "Oggi sia per voi il giorno della decisione di accogliere il Signore e seguirlo fino in fondo", ha detto il Pontefice, ricordando la figura di Santa Chiara d'Assisi. Nella domenica delle Palme, per una tradizione iniziata da Giovanni Paolo II, la Chiesa celebra la Giornata mondiale della gioventù. - Davanti a 60mila fedeli, Benedetto XVI ha celebrato la messa della Domenica delle Palme in piazza San Pietro rivolgendo un appello ai giovani. "Oggi sia per voi il giorno della decisione di accogliere il Signore e seguirlo fino in fondo", ha detto il Pontefice, ricordando la figura di Santa Chiara d'Assisi. Nella domenica delle Palme, per una tradizione iniziata da Giovanni Paolo II, la Chiesa celebra la Giornata mondiale della gioventù.

Il Papa, nell'omelia della messa in piazza San Pietro, ha salutato i giovani "con grande affetto". "Questa - ha detto - è in modo particolare la vostra giornata, dovunque nel mondo è presente la Chiesa".



E ha rivolto l'invito alla ''decisione''. "Decisione - ha spiegato - di accogliere il Signore e di seguirlo fino in fondo". Concludendo la sua riflessione, Benedetto XVI ha poi invitato tutti i cristiani, in questo tempo speciale che è la Settimana santa, a "rispondere in modo adeguato al Signore con il dono di noi stessi, del nostro tempo, della nostra preghiera".



Il Papa, reduce da una settimana assai impegnativa durante la quale ha visitato il Messico e Cuba, è tornato dunque subito alle sue attività. Ad attenderlo ci sono i riti della Settimana santa, che prendono il via oggi. Il Papa è apparso leggermente stanco ma complessivamente in buona forma e sembra aver superato le difficoltà del lungo e impegnativo viaggio e del fuso orario. Venerdì prossimo, poi, Benedetto XVI presiederà, come di consueto, la via Crucis al Colosseo.