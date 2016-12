Meteo, nuvole in arrivo al Centronord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 14:00 - Una perturbazione in movimento sui Balcani sfiorerà la nostra Penisola favorendo un aumento della nuvolosità al Centronord, ma con poche piogge che bagneranno più che altro il versante adriatico. Lunedì giornata piuttosto nuvolosa, ma sempre con poche piogge; poi, a metà settimana, giornate con nubi e piogge al Centronord per il passaggio di umide correnti atlantiche.

Oggi nuvole, comunque alternate a momenti di tempo bello, su gran parte del Centronord e Campania, con deboli piogge che nel corso della giornata bagneranno qua e là Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.



Attenuazione del caldo, in gran parte del Centronord, temperature in crescita invece all’estremo Sud e Isole: massime comprese fra 15 e 22 gradi in gran parte del Paese, ma con punte anche fino a 24-25 gradi in Calabria e Sicilia.



Moderati venti orientali o nord-orientali in Valpadana e sull’Adriatico.