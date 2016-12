Stalking con Radio Maria: sorelle condannate

- Due sorelle di Golfo Aranci sono state condannate a otto mesi di reclusione per stalking dal giudice del tribunale di Olbia. Furiose per questioni di natura economica col fratello, le due diffondevano Radio Maria a tutto volume durante l'orario di apertura del ristorante del parente. La moglie, sull'orlo di un esaurimento nervoso, si era dovuta rifugiare a Sassari.

Caterina e Francesca Servini erano in lite col fratello Pietro per ragioni economiche, e per vendicarsi l'hanno costretto a sorbirsi l'intera programmazione di Radio Maria per anni, diffondendola a tutto volume davanti al ristoprante gestito da lui e la moglie.

Le due sorelle di Golfo Aranci (Olbia Tempio) sono state condannate a otto mesi di reclusione per stalking dal giudice del tribunale di Olbia, Riccardo De Vito. La moglie, sull'orlo di un esaurimento nervoso, era stata costretta a cambiare città, trasferendosi a Sassari. Le due "stalker"sono state condannate al pagamento delle spese giudiziarie e dei danni che verranno quantificati in sede civile.