- Dopo gli incidenti avvenuti durante l'allestimento dei palchi per i concerti di Jovanotti prima e Pausini poi e costati la vita a due operai, la Guardia di Finanza ha avviato una serie di operazioni di controllo volte a fare chiarezza sulla sicurezza nei cantieri. L'intento è quello di verificare l'eventuale presenza di lavoratori in nero o irregolari.

Effettivamente, dai primi riscontri, sembrano emergere alcune irregolarità nei contratti degli operai che montano i palchi di Laura Pausini e Giorgia. Una ventina di lavoratori irregolari sono stati scoperti dalla Polizia tra gli addetti del comparto facchinaggio e catering all'allestimento del concerto della Pausini di Treviso. In particolare, tra i venti irregolari, gli ispettori avrebbero riscontrato un operaio assunto in nero.

"Come già avvenuto in altre occasioni - ha detto il questore, Carmine Damiano - abbiamo formato una task force con altri enti realizzando delle sinergie dirette al recupero della legalità". In precedenza, infatti, erano state effettuate delle verifiche anche durante l'allestimento del palco della cantante di Faenza anche a Caserta e lì erano stati riscontrati una decina di operai senza contratto. La notizia poi era però stata smentita.

Laura Pausini, rivolgendosi "ai leader del settore dell'intrattenimento, come F&P Group, che collaborano con imprese per l’ingaggio del personale localmente necessario" aveva chiesto chiarimenti in merito alle presunte irregolarità. Sulla sua pagina ufficiale di Facebook si legge: "Non posso sopportare alcuna condotta che si riveli irregolare e pretendo sia fatta chiarezza. Ora pretendo che l’organizzatore del mio tour (F&P Group) riservi la massima attenzione e che controlli non solo le imprese che forniscono beni e materiali ma anche le società cooperative locali che forniscono servizi e personale".

Per quanto riguarda il concerto tenuto da Giorgia il 29 marzo a Livorno, i controlli della Finanza avevano segnalato la presenza di quattordici lavoratori stranieri irregolari. Alla notizia il commento di Ferdinando Salzano, AD di F&PGroup, è stato un invito alla cautela. "Sarebbe meglio aspettare la nota ufficiale dell'ispettorato del lavoro, che ancora non c'è, prima di avventurarsi in titoli tipo 14 lavoratori in nero" afferma.

"Quanto sta accadendo - conclude Salzano - danneggia tutto il nostro ambiente inutilmente. Ma che cos'è, la caccia alle streghe? Ormai in qualsiasi concerto in Italia viene fatto un controllo, parlare di lavoratori in nero è un'accusa pesante. A Caserta già c'è stato un primo errore di comunicazione. In questo momento c'è un'indagine ispettiva sulla cooperativa ingaggiata dall'organizzatore locale''.