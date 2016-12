Morto Mancini, ex portiere di Zeman

foto Olycom

21:00

- Il Pescara e tutto il mondo del calcio sono in lutto. Francesco Mancini, preparatore dei portieri e stretto collaboratore di Zeman, è morto a causa di un malore improvviso a 43 anni. La moglie l'ha trovato in casa in gravissime condizioni e a nulla è servito l'intervento dei sanitari. Mancini è stato portiere del "Foggia dei miracoli", contribuendo alla promozione in A e diventando uno dei pilastri di Zemanlandia. Lo scorso anno è tornato a lavorare col boemo, seguendolo in Abruzzo.