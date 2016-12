Sarà femmina? A Milano cinesi e indiane costrette all'aborto selettivo dai parenti

foto Ap/Lapresse

11:40

- Un fenomeno allarmante quello dell'aborto selettivo, spesso già praticato in India e Cina, sembra essere molto diffuso a Milano. Indiane e cinesi spesso costrette all'aborto da mariti e fratelli quando scoprono di essere in attesa di una figlia femmina, dopo l'ecografia. In Italia il diritto all'aborto è regolato dalla legge 194 e può essere praticato entro il terzo mese di gravidanza.