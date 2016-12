Meteo, ancora bel tempo e temperature record

- Temperature record anche quest'ultima settimana di marzo. Bel tempo quasi ovunque e nuvole innocue sulle Alpi. Solo domenica ci sarà un lieve peggioramento climatico. Tra oggi e domani l'alta pressione garantirà ancora bel tempo e caldo fuori stagione, quasi in tutta Italia. Una perturbazione proveniente dai Balcani, lambirà la nostra Penisola domenica, e potranno verificarsi dei peggioramenti in alcune zone del Paese ma con pochi rovesci.

Oggi bel tempo in quasi tutta Italia a parte qualche innocuo rannuvolamento su Alpi e Triveneto. Temperature pomeridiane in leggera flessione ma comunque ancora decisamente al di sopra delle medie stagionali al Centronord, con massime comprese fra 19 e 25 gradi in gran parte del Paese. Venti dai quadranti occidentali, per lo più deboli.

Fine settimana soleggiato e temperature stabili nella giornata di sabato ma domenica torneranno quasi ovunque le nuvole sempre alternate a sprazzi di sole. Pochi e brevi acquazzoni pomeridiani solo nelle zone interne del Centro.