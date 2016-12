Verona, reintegrata ballerina dopo il ricorso

- A Verona una ballerina era stata messa a riposo perchè secondo la legge le ballerine a 47 anni devono lasciare il palcoscenico, mentre i maschi possono aspettare i 52 anni. Ritenendo la norma discrimatoria, la danzatrice ha fatto ricorso e il giudice di Verona le ha dato ragione disponendo il suo reintegro alla Fondazione Arena. Inoltre le saranno anche versate cinque mensilità come risarcimento.

Secondo il giudice Antonio Gesumunno, il provvedimento di collocazione a riposo, secondo l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, era ingiusto perché non ha preso i9n considerazione - come riporta l'Arena - di alcune indicazioni di diritto europeo che non consentono un diverso trattamento pensionistico tra uomini e donne.

Constatato che "il trattamento differenziato è la conseguenza dell'applicazione di una norma di legge" vigente in Italia, il giudice veronese richiama alcune sentenze della corte di giustizia europea con le quali si stabilisce che "il giudice nazionale ha il potere dovere di garantire la piena efficacia del diritto sovranazionale", di fatto mediante la disapplicazione della normativa nazionale. Il magistrato ha specificato che la Fondazione non ha colpe perche' ha solo attuato "Una disposizione inderogabile di legge", questa sì però "discriminatoria" sulla base del sesso.