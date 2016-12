Consiglio d'Europa: "Italia colpevole della morte di 63 immigrati nel Mediterraneo"

foto Afp 15:26 - Il nostro Paese è responsabile della morte di 63 immigrati nelle acque del Mediterraneo a marzo 2011, secondo il Consiglio d'Europa. Si legge infatti nel rapporto riguardante la vicenda che "l'Italia, come primo Stato ad aver ricevuto la chiamata di aiuto e sapendo che la Libia non poteva ottemperare ai propri obblighi, avrebbe dovuto assumere la responsabilità del coordinamento delle operazioni di soccorso". - Il nostro Paese è responsabile della morte di 63 immigrati nelle acque del Mediterraneo a marzo 2011, secondo il Consiglio d'Europa. Si legge infatti nel rapporto riguardante la vicenda che "l'Italia, come primo Stato ad aver ricevuto la chiamata di aiuto e sapendo che la Libia non poteva ottemperare ai propri obblighi, avrebbe dovuto assumere la responsabilità del coordinamento delle operazioni di soccorso".

Il rapporto conclusivo sull'inchiesta condotta sulla morte dei 63 migranti nel marzo 2011 è stato approvato oggi dal comitato per l'immigrazione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.



Nel documento si sottolineano anche le gravi responsabilità della Nato e dei singoli paesi che hanno partecipato alla guerra in Libia e che avevano navi che in quel momento solcavano quel tratto del Mediterraneo.



"L'Italia - si legge nel rapporto dell'inchiesta, firmata dalla senatrice olandese Tines Strik e durata 9 mesi - come primo stato avrebbe dovuto assumere la responsabilità del coordinamento delle operazioni di soccorso". "Si e' trattato - recita ancora il rapporto - di un fallimento collettivo della Nato, dell'Onu e gli singoli stati nel pianificare gli effetti le operazioni militari in Libia e prepararsi per un atteso esodo via mare".