Meteo, continua il bel tempo

La situazione in Europa 10:03 - Continuano su tutta l'Italia il bel tempo e il clima decisamente mite, in anticipo di uno o due mesi rispetto al calendario. Domenica a fine giornata un nucleo di aria più fresca lambirà la penisola, determinando però solo un calo termico a inizio settimana nelle regioni del Centronord. Prosegue invece la fase di siccità. - Continuano su tutta l'Italia il bel tempo e il clima decisamente mite, in anticipo di uno o due mesi rispetto al calendario. Domenica a fine giornata un nucleo di aria più fresca lambirà la penisola, determinando però solo un calo termico a inizio settimana nelle regioni del Centronord. Prosegue invece la fase di siccità.

Oggi prevalenza di cielo sereno in tutto il Paese, salvo modesti annuvolamenti che interesseranno qua e là le zone montuose, specialmente fra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: clima a tratti caldo durante il pomeriggio con massime fino a 25/26 gradi in molte zone, specie in prossimità delle Alpi, al Nordovest, in Emilia Romagna e sul medio Adriatico dove avremo anche locali contributi dovuti ai venti di Foehn.