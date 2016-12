- In tempi di crisi fare di necessità virtù è spesso l'unica soluzione ed ora è anche trendy. Lo sanno bene gli italiani che nel 2012 - secondo quanto rilevato da- sempre di più provano a riconvertire gli immobili in loro possesso pur di trovare nuovi acquirenti. Vetrine e saracinesche spariscono e gli alti soffitti si trasformano in soppalchi con eleganti scale a chiocciola. E' così che il garage o il negozio si trasformano in comparto abitativo.

Se sono molti i negozi e gli uffici ad essere riconvertiti in appartamenti, ancora di più i garage. I box possono avere una seconda vita e trasformarsi in pratici loft. Ormai i garage vengono realizzati nei sotterranei dei palazzi, ma quelli costruiti fino a 20 anni fa sono a livello strada e dietro alle loro saracinesche si nascondono ampi spazi, semplici da personalizzare e di facile trasformazione in ambienti di design.

I numeri resi noti da Immobiliare.it provano l’aumento delle conversioni di negozi e garage. Tra i 700.000 annunci presenti sul sito internet dell'agenzia la presenza di loft è cresciuta nell’ultimo anno, mediamente, del 5%, con picchi del 9% a Bologna e del 7% a Torino, mentre le due metropoli italiane, Milano e Roma, non registrano in questo periodo grandi cambiamenti perché il processo è, per la carenza di spazi, in corso da tempo.

Stesso trend in ascesa è registrato dalle riconversioni delle vecchie soffitte in mansarde. Questi locali, usati in passato come depositi, vengono trasformati – vista la penuria di spazi nelle zone più centrali e l’esigenza di aumentare i ricavi da parte dei proprietari – in unità abitative vere e proprie, in cui la mancanza di alcuni servizi, come l’ascensore, permette a chi compra o affitta di risparmiare tra il 10 e il 20% rispetto ad un appartamento nella stessa zona. In confronto ad un anno fa, l’offerta delle mansarde è cresciuta di quasi il 7%, con picchi nelle città di medie dimensioni come Firenze (+10%) e Parma (+9%). "

"Attenzione ai vincoli – avvisa Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – che riguardano la categoria catastale dell’immobile che si intende acquistare: se si tratta di un loft, accatastato come C3, non vi si potrà prendere la residenza ed ottenere un mutuo prima casa; se parliamo di una mansarda è da verificare che ci sia l’abitabilità e tenere a mente che, per via dei tetti spioventi, i metri quadri commerciali si riducono di molto rispetto alla superficie".