San Benedetto del Tronto, furto in villa: rapinano anche la gioielleria del proprietario

- Non si arresta l'ondata delle rapine in villa al Centro. Questa volta protagonisti del furto sono 2 coniugi di San Benedetto del Tronto, Giacinto Malavolta e sua moglie Miranda, di professione gioiellieri. Questa notte, intorno alle 3.30, quattro ladri a volto coperto hanno fatto irruzione nella loro villa e li hanno derubati. Non contenti del risultato i quattro malviventi hanno cercato e trovato le chiavi della gioielleria e della cassaforte, hanno narcotizzato i Malavolta e sono scappati, diretti al negozio.

La gioielleria è protetta da un doppio sistema d'allarme, che scatta in sequenza, ma sembra che la notte del furto solo uno abbia funzionato. Introdottisi nel negozio i ladri hanno fatto razzia di tutto l'oro esposto in vetrina e sotto al banco, riponendo tutta la refurtiva in alcuni grossi secchi dell'immondizia rubati dalla stessa villa dei padroni.

Appena hanno sentito l'allarme i ladri sono fuggiti a bordo di un Audi A6 di colore grigio chiaro, ma alcuni vicini, sentendo i rumori provocati dai quattro hanno avvertito le forze dell'ordine già prima che scattasse l'allarme. La pattuglia della polizia stava già giungendo sul posto quando i ladri stavano iniziando a fuggire con la refurtiva.

Un lungo inseguimento per le vie di San Benedetto del Tronto, nel tentativo di bloccare l'Audi, che però non è andato a buon fine. I quattro ladri, vista la potenza superiore della loro macchina, sono riusciti a seminare i poliziotti. Le indagini sono ancora in corso.