Soldi in Svizzera, aperto un fascicolo sul caso Fede

foto Ap/Lapresse

19:58

- La procura di Roma ha aperto un fascicolo per verificare la fondatezza di una segnalazione secondo cui Emilio Fede avrebbe tentato di depositare 2 milioni e mezzo di euro in contanti su un conto svizzero. Soldi non accettati, per alcuni quotidiani, poiché i funzionari di banca non avrebbero ravvisato garanzia sulla provenienza del denaro. Riciclaggio l'ipotesi di reato configurato, al momento contro ignoti, dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo. Fede sarà convocato per fornire la sua versione dei fatti