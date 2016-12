foto Afp

- Nel parcheggio dell'Ipercoop Lungosavio, vicino Cesena, Massimo Manuzzi, 41 anni, operaio, ha trovato una borsa contenente 13mila euro.Davanti a quella cifra elevata (c'erano pure i documenti della proprietaria), l'uomo non ha avuto un attimo di esitazione e ha telefonato ai carabinieri restituendo il tutto. Non ha voluto nemmeno la ricompensa del 10% che gli spetterebbe per legge e ai carabinieri ha detto: "Mio suocero è un carabinierie in pensione, in casa nostra il senso civico è doveroso. per me è naturale comportarsi così".