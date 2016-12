Austria, si sega un piede per evitare di tornare a lavorare

Questa mattina, qualche ora prima dell'appuntamento cui era stato convocato presso l'Ufficio di Collocamento perchè si sottoponesse alle visite mediche finalizzate all'assegnazione di un impiego, l'uomo si è rinchiuso nel suo garage, ha preso una sega elettrica e si è volutamente tagliato il piede sinistro appena sopra la caviglia.

L'autolesionista ha buttato il suo piede in un forno e in seguito,sanguinando e zoppicando, ha raggiunto un telefono e ha chiamato un'ambulanza. Un intervento chirurgico d'urgenza ha comunque scongiurato le pericolose complicazioni che il folle gesto avrebbe potuto causare, ma, ovviamente, non ha potuto rimediare alla perdita del piede e alla conseguente invalidità, che come desiderato dall'uomo, lo renderà inabile al lavoro.