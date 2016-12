Aifa: "Solo l'1% delle famacie online è legale"

foto LaPresse Correlati Famaco killer,eBay: "Stop alle vendite" 16:28 - "L'incremento registrato a livello mondiale nella diffusione di farmaci contraffatti o illegali, è in larga parte riconducibile al proliferare di negozi virtuali su internet vendono medicinali di dubbia provenienza". Lo chiarisce in una nota l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco). "Secondo l'ente statunitense LegitScript, solo l'1% delle 40mila farmacie censite sarebbe legale, ovvero controllato dalle autorità competenti". - "L'incremento registrato a livello mondiale nella diffusione di farmaci contraffatti o illegali, è in larga parte riconducibile al proliferare di negozi virtuali su internet vendono medicinali di dubbia provenienza". Lo chiarisce in una nota l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco). "Secondo l'ente statunitense LegitScript, solo l'1% delle 40mila farmacie censite sarebbe legale, ovvero controllato dalle autorità competenti".

"Il resto dell'esistente sarebbe invece rappresentato da farmacie false o illegali. Le prime dedite esclusivamente alla frode, le seconde alla diffusione di prodotti sospetti e non conformi agli standard vigenti", aggiunge l'agenzia.



"Il quadro generale è reso complesso da una serie di motivi, in primo luogo una situazione eterogenea, anche in ambito europeo, dove coesistono attualmente situazioni diverse: se in alcuni Paesi si è infatti proceduto ad autorizzare le farmacie online, e l'attività di vendita e acquisto di farmaci in rete è dunque considerata legale, in altri, come l'Italia, ciò non è ancora avvenuto", conclude l'Aifa.