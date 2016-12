Bovolenta, cordoglio e polemiche

- Domani, nell'obitorio dell'ospedale di Macerata verrà effettuata l'autopsia di Vigor Bovolenta, l'ex azzurro di pallavolo in forza alla Volley Forlì morto la notte scorso in seguito a un malore che lo ha colpito durante la partita di B2 con la Lube Macerata. Bovolenta si è accasciato in campo durante il terzo set della partita: inutili i soccorsi prestatigli sul posto dai medici delle due squadre e poi al pronto soccorso dell'ospedale.

Non era la prima volta che l'azzurro risentiva di un malore cardiaco. Gli era capitato infatti nella seconda metà degli anni '90 di doversi fermare per un lungo periodo, ben quattro mesi. Poi tutto sembrava essere tornato alla normalità. I controlli negli anni non avevano mai dato motivi per preoccuparsi, fino a ieri, quando Vigor si è sentito male: gli gira la testa, si accascia, e dopo un'ora muore.

Gli appassionati di pallavolo hanno reso omaggio all'ex-centrale della nazionale italiana su Facebook: "Sei stato un esempio per tutti", "Addio campione", "Resterai un campione". Sul sito internet della Forlì si legge: "Resta l'indefinibile dolore per la perdita di un amico, il primo pensiero va alla sua famiglia, alla moglie Federica, e ai suoi quattro figli".

Andrea Giani, con la voce rotta dal pianto, ricorda l'ex-compagno: "La morte di Vigor Bovolenta ha sconvolto tutti noi. Non riesco a trovare le parole", e continua: "Vigor era un grandissimo attaccante, un attaccante puro con grandissima fisicità. Difficile trovare un perchè a una simile tragedia: "Siamo molto controllati, ma possono esserci delle piccole disfunzioni impercettibili. E' difficile che possa accadere quel che è accaduto, ma c'è sempre una piccola possibilità" conclude Giani.

I primi accertamenti sanitari dell'ospedale di Macerata hanno stabilito che è stato un problema cardiaco a causare la morte di Vigor Bovolenta, la società ha chiesto alla Federazione il rinvio della partita in programma sabato prossimo contro il Forlimpopoli.