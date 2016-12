A Treviso il centro estetico che "ti fa grande"

- Si rivolge a bambine dai 2 ai 12 anni, ma non è un parco giochi. E' "Little lolas - kids spa", un centro per ragazzine che offre alle piccole clienti una serie di trattamenti estetici ad hoc. Ha aperto a Treviso da pochi giorni e già è al centro delle polemiche. Genitori, associazioni e assessori sono infuriati e increduli. La titolare non capisce il motivo di tutto questo clamore: "Non è un centro estetico, è una sala giochi per bambine".

Tuttavia il nome sembrerebbe lasciare poco spazio all'interpretazione, ma in realtà "LoLa" è una sigla ispirata alle iniziali del nome della titolare, Loredana Lagonegro. La proprietaria continua a difendere la sua idea e ha ribadire che non c'è niente di male, che i trucchi utilizzati sono giochi atossici per bambine e che giocare a truccarsi non è diseducativo ma è, appunto, solo un gioco.

Ma il "Telefono azzurro" ha pesantemente criticato l'iniziativa imprenditoriale definendola "deplorevole". e anche gli assessori della città veneta si sono schierati contro il centro estetico: "Fornisce modelli educativi distorti". Alcuni genitori non ci trovano niente di male, pensano che sia un bel passatempo per bambine, che a tutte le età giocano a vestirsi e truccarsi "da grandi" con gli abiti e il make up delle mamme.

Inizialmente era spuntato anche un listino comprensivo di tutti i trattamenti e dei prezzi per ogni servizio, ed è stato, forse, l'elemento che più aveva indignato i detrattori dell'idea. Poi la titolare, Loredana Lagonegro, è ritornata sui suoi passi. "No, nessun listino, è tutto gratis. Qui le bambine vengono solo a divertirsi mentre aspettano che le mamme finiscano i loro trattamenti estetici".

Modello bambina-star di Hollywood?

