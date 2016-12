L'Autorità giudiziaria varesina, a seguito di un esposto del Codacons, ha deciso di valutare se "le recenti dinamiche che comportano l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi - spiega una nota della Gdf - siano da porre in relazione al mero e fisiologico andamento del mercato, ovvero se tali dinamiche siano falsate da comportamenti penalmente illeciti tali da configurare il reato di 'manovra speculativa su merci', e ha disposto l'acquisizione da parte della Guardia di Finanza, presso le sedi legali od operative delle principali compagnie petrolifere italiane in Roma, Milano e Genova, di tutta la documentazione attinente l'origine e l'andamento dei prezzi dei carburanti e dei motivi delle variazioni in aumento ed in diminuzione, per il periodo dal gennaio 2011 al marzo 2012".



Dieci le compagnie nel mirino

Gli accertamenti sono stati effettuati venerdì e hanno riguardato dieci compagnie petrolifere, praticamente "tutte le principali operanti in Italia", come ha spiegato il Colonnello Antonio Morelli, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese. "Il reato ipotizzato - ha precisato il comandante - è di manovre speculative di merce, anche se per ora il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti e non c'è alcun indagato". Nelle sedi delle compagnie i finanzieri hanno operato in base a un decreto di acquisizione di documenti. "La nostra attività è iniziata alla fine dello scorso anno - ha spiegato ancora Morelli - con la formazione di un dossier conoscitivo sulle modalità della formazione dei vari prezzi delle componenti della benzina, e dei relativi margini di guadagno. Ora confronteremo i margini lordi medi con quelli che sono stati applicati in questi periodi di forti aumenti per verificare se ci siano state situazioni speculative".

Confindustria: "Consumi carburanti in calo del 10%"

''In Italia i prezzi record dei carburanti (+18,0% annuo a febbraio, +54,1% dal minimo di inizio 2009) ne hanno tagliato gli acquisti: -10,9% a gennaio da inizio 2007''. Ad affermarlo il Centro studi di Confindustria, nell'ultima analisi mensile. ''Il caro petrolio - aggiunge il Csc - penalizza consumi e margini delle imprese: un rincaro stabile di 10 dollari - e' la stima dello stesso Centro studi di Confindustria - sottrae nel primo anno lo 0,25% alla crescita del Pil italiano''.

E' vero che, per gli aumenti dei carburanti, usi meno la macchina? Di' la tua