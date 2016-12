foto LaPresse Correlati Il delitto di Melania Rea

Parolisi: "Volevo lasciare Ludovica" 18:32 - "Tra me e Melania andava tutto bene, anzi, proprio quel periodo era davvero bello". Così Salvatore Parolisi racconta del suo matrimonio durante un audizione nella caserma di Castello di Cisterna. Il caporalmaggiore, all'epoca di questa testimonianza, non era ancora indagato per il delitto di Melania Rea (morta il 18 aprile del 2011). Parla degli alti e bassi con la moglie, ma assicura che le cose erano migliorate: "Se Melania aveva un problema con me - dice al sostituto procuratore Monti e ai carabinieri di Ascoli Piceno - si vedeva da un miglio di distanza, invece in quel periodo stavamo bene".

Poi racconta della sua amante Ludovica, senza farne mistero: "Le volevo bene - ammette - aveva sofferto in passato, ma volevo lasciarla non ferendola". Quindi confessa di non aver avuto mai intenzione di lasciare, sul serio, la moglie: "Le scadenze, gli ultimatum erano tutte scuse. Le dicevo che mi stavo separando per non farla preoccupare e buttavo avanti la storia". E ancora: "Ho sempre inventato, dicevo, 'poi vediamo', 'poi vediamo', ma in realtà aspettavo di essere trasferito da Ascoli".