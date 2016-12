Jesolo, topi d'appartamento denunciano per sequestro di persona la vittima della rapina

foto LaPresse

10:26

- Ha sentito dei rumori provenire dal giardino ed è sceso a controllare. Si è trovato davanti tre ladri d'appartamento che si stavano preparando a mettere a segno una rapina in casa sua. L'uomo, un 40enne di Jesolo, ha preso una mazza da baseball e li ha rincorsi per il giardino, picchiandoli e immobilizzandone due, e mettendo in fuga il terzo. Mai si sarebbe aspettato di essere denunciato per sequestro di persona dai tre rapinatori.