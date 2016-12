Napoli, la città più videosorvegliata d'Italia

Il telecontrollo sarà esteso anche ai Porti e alle aree turistiche, coinvolgerà 135 comuni in tutta la Campania, e sarà stanziato un milione di euro per finanziare il progetto, come ha confermato il Presidente della provincia Luigi Cesareo. Il nuovo piano di videosorveglianza territoriale non riguarda solo Napoli, ma fa parte di un più vasto progetto che coinvolgerà anche Puglia Calabria e Sicilia.

“Gli strumenti di video sorveglianza (ha detto il prefetto di Napoli Andrea Martino), saranno decisivi per contrastare il preoccupante aumento di scippi e rapine che si è registrato in città e provincia, un grande aiuto per le forze dell’ordine nella lotta alla criminalità.”