Art.18, via alle proteste in Liguria

Sciopero unitario oggi a Genova da parte dei lavoratori e degli impiegati degli stabilimenti di Fincantieri di Riva Trigoso. Altri 800 lavoratori hanno occupato anche lo stabilimento Fincantieri Muggiano di La Spezia e hanno indetto uno sciopero unitario per protestare "contro lo smantellamento dell'articolo 18 voluto dal governo Monti".

Nel cantiere ligure intorno alle 8.30, i lavoratori, riuniti dietro lo striscione della Rsu, sono usciti dal cantiere e hanno bloccato per circa mezz'ora la strada di collegamento con La Spezia. I lavoratori, fa sapere la Cgil, resteranno a presidiare i cancelli di Fincantieri Muggiano per tutta la mattina, bloccando il cantiere. La protesta vede impegnati Fim, Fiom e Uilm.



Ma anche le banche sono sul piede di guerra: "Se il governo non cambia rotta si va alla mobilitazione" dicono alla Fabi, Federazione autonoma bancari italiani.



Sciopero e occupazione alla Piaggio

Le proteste contro il progetto del governo per la riforma del lavoro sono arrivate anche alla Piaggio di Pontedera (Pisa). La Fiom-Cgil ha uno sciopero e gli operai hanno raggiunto in corteo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno bloccando il traffico in tutti e due i sensi di marcia all'altezza dello svincolo per Ponsacco. Pesanti i disagi per il traffico.