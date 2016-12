foto LaPresse

10:45

- "E' un fatto molto grave e sicuramente un episodio da condannare". Lo ha detto a Napoli il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri commentando l'agguato al consigliere di Torino Alberto Musy, ferito in un agguato nel cortile della sua casa da un uomo armato di pistola e col volto coperto da un casco integrale. Musy, ricoverato alle Molinette, è in gravi condizioni ma non corre pericolo di vita.