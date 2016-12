foto Ansa

- Era dipendente dell'Alitalia in cassa integrazione ma amministrava una società con 15 dipendenti. E' ciò che hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Roma. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Solo avere lavorato per anni come assistente di volo l'uomo era stato messo in cassa integrazione dall'Alitalia e da circa tre anni riceveva dall'Inps la prevista indennità per le aziende in crisi.