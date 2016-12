foto LaPresse

23:50

- Il responsabile dell'associazione Sos Racket e usura, Frediano Manzi, è rimasto ferito in modo non grave da un colpo di pistola sparato da sconosciuti dopo essere sceso dalla propria auto a Lomazzo, nel Comasco. Manzi è noto nell'ambiente dell'anti-mafia milanese per le sue denunce contro l'usura ed è sotto inchiesta a Milano in quanto avrebbe dato 1200 euro a un pregiudicato per inscenare un attentato ai danni di un suo chiosco di fiori.