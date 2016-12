foto LaPresse

22:04

- Un cadavere è stato ritrovato dentro un'auto in fiamme. La macchina era posteggiata lungo la strada provinciale 104 nei pressi del ponte Primosole. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio ma, domate le fiamme, hanno fatto la macabra scoperta. Il rogo, secondo i primi rilievi, si è propagato dal motore all'abitacolo, per un possibile guasto elettrico. Sul caso indagano i carabinieri.