foto LaPresse

18:46

- Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, commenta con una nota la notizia dell'indagine sull'assessore della sua amministrazione Romano La Russa: "Confermo quanto già detto in diverse occasioni: l'avviso di garanzia non è una condanna". "Nessun atto della Giunta regionale è messo in discussione - aggiunge -. Ognuno è chiamato a rispondere dei suoi atti".